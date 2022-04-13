الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 13:13

الصحة الإيرانية تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الأربعاء 13 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و711 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفین و 356 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و199 الفا و861 شخصا.

وأضافت أن الف و 376شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 930 الفا و509 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و195 ألفا و632 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و128 الفا و824 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و247 الف و858شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و636 الفا و535 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و13 الفا و217 جرعة.
رقم : 988869
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
13 نيسان 2022
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
13 نيسان 2022
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
13 نيسان 2022
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
13 نيسان 2022
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
12 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
12 نيسان 2022
طهران : الاعتداء الارهابي في مرقد الامام الرضا (ع) يستهدف وحدة الشعب
طهران : الاعتداء الارهابي في مرقد الامام الرضا (ع) يستهدف وحدة الشعب
12 نيسان 2022
السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي
السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي
12 نيسان 2022
قائد حركة انصارالله: صبر شعبنا اليمني وصل العدوان إلى نقطة مسدودة
قائد حركة انصارالله: صبر شعبنا اليمني وصل العدوان إلى نقطة مسدودة
12 نيسان 2022
الشعب البحريني صخرة في وجه التطبيع
الشعب البحريني صخرة في وجه التطبيع
12 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة