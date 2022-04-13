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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 13:14

الجيش السوري يدك مواقع "النصرة" بريفي حماة وادلب

الجيش السوري يدك مواقع "النصرة" بريفي حماة وادلب
هذا وشن الطيران الحربي السوري والروسي، غارات مكثفة على مخابئ لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مثلث حماة- حلب- الرقة، وفي منطقتي السخنة ببادية حمص، والرصافة ببادية الرقة.

وفي الحسكة شهدت المناطق القريبة من خطوط الجبهة بريف مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي ضمن المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها والتي تطلق عليها اسم منطقة "نبع السلام"، تحركات عسكرية ونقل للأسلحة الثقيلة من خطوط الجبهة الخلفية إلى نقاط قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات الجيش السوري وقسد في المنطقة الممتدة من بلدة أبو راسين شمالاً وصولًا إلى ريف بلدة تل تمر الغربي بريف الحسكة الشمالي الغربي، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.
رقم : 988870
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