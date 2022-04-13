الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 14:47

قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني

قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
وقال العميد باكبور في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء على هامش حضوره في روضة الشهداء في مدينة كرمان جنوب شرق ايران: ان رفاق السلاح والكوادر الذين قام الشهيد الحاج قاسم سليماني بإعدادهم هم اليوم كما في الماضي وفترة حياة الشهيد، على اتم الجهوزية والاستعداد وهو ما شهدتموه بعد استشهاده واختبره العالم ايضا.

واضاف: ان شخصية الشهيد سليماني عظيمة بحيث حتى لو قُتِل جميع قادة اميركا فان ذلك لا يفي بالثأر لدمه وينبغي علينا الثأر لدمه باساليب اخرى.

وقال العميد باكبور: انه وبعد اغتيال الحاج قاسم تم دك قاعدة "عين الاسد" (التي تتواجد فيها القوات الاميركية غرب العراق) وكذلك كانت الردود قاصمة على تحركات الكيان الصهيوني واميركا في المنطقة.

وتابع قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية: بعد استشهاد الحاج قاسم وصلنا الى حدود معينة، حدود رادعة لا يمتلك الاعداء فيها القدرة اللازمة للقيام بعمل ما ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، في اطار معادلة معرّفة ادركها العدو ولو لم يتم الالتزام بهذه المعادلة فسيتلقى العدو ضربة كبيرة، ونحن من نواصل هذه المعادلة.

واكد العميد باكبور بان ابناء وجنود ورفاق السلاح للشهيد الحاج قاسم واستلهاما من تضحياته سيقفون بالتاكيد امام اي مؤامرة ونحن على ثقة بان العالم ادرك هذا الامر ايضا.
رقم : 988873
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
13 نيسان 2022
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
13 نيسان 2022
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
13 نيسان 2022
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
13 نيسان 2022
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
12 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
12 نيسان 2022
طهران : الاعتداء الارهابي في مرقد الامام الرضا (ع) يستهدف وحدة الشعب
طهران : الاعتداء الارهابي في مرقد الامام الرضا (ع) يستهدف وحدة الشعب
12 نيسان 2022
السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي
السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي
12 نيسان 2022
قائد حركة انصارالله: صبر شعبنا اليمني وصل العدوان إلى نقطة مسدودة
قائد حركة انصارالله: صبر شعبنا اليمني وصل العدوان إلى نقطة مسدودة
12 نيسان 2022
الشعب البحريني صخرة في وجه التطبيع
الشعب البحريني صخرة في وجه التطبيع
12 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة