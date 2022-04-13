المركزي السوري يعلن عن سعر صرف جديد لدولار الحوالات

ونشر مصرف سوريا المركزي أسعار شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات السورية، وفق العملات الأجنبية كاليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي، وغيرها من العملات الأجنبية والعربية.