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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 17:14

جيش الاحتلال الصهيوني يقر بفشل عملية تدمير ‘‘مترو حماس‘‘

جيش الاحتلال الصهيوني يقر بفشل عملية تدمير ‘‘مترو حماس‘‘
وفي هذا الصدد تحدثت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأربعاء، عن عملية التضليل التي حاول الجيش الإسرائيلي "مترو حماس " تنفيذها، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة مايو الماضي.

وقال برنامج الحقيقة "هعوفدا" الذي يبث عبر القناة الـ12 العبرية، إن عملية التضليل بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية برية داخل قطاع غزة خلال "حارس الاسوار" كانت تحمل أخطاء كبيرة وجسيمة.

وأضاف البرنامج أن "حركة حماس كشفت الخطة من خلال التنصت على موجة اللاسلكي التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود قطاع غزة".

وأوضح أن "أحد ضباط الجيش الإسرائيلي تحدث عبر اللاسلكي خلال تواجده بالقرب من السياج الفاصل عن عملية التضليل "مترو حماس" وحماس كانت تتنصت على الموجة وفهمت أن الجيش لن يقوم بعملية برية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "حماس لديها عناصر مراقبة تغطي كامل حدود قطاع غزة تشاهد وتراقب تحركات الجيش الإسرائيلي وتعرف ماذا يجري هناك".

ومن جهتها  كشفت صحيفة معاريف العبرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية استهداف “مترو أنفاق” حركة حماس في شمال قطاع غزة، خلال عملية “حارس الأسوار/ سيف القدس” في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإنه في الليلة التي نفذت فيها العملية ضد أنفاق حماس، نفذ الجيش الإسرائيلي خطة من خلال مناورة ميدانية بهدف خداع عناصر القسام بأن الجيش سينفذ عملية برية من الحدود الشمالية للقطاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي وضع 20 مدرعة على الحدود الشمالية بهدف الإيحاء أنه يخطط لهجوم بري، وذلك بهدف نزول أعضاء القسام في الأنفاق وتصفيتهم عبر القصف الجوي.

ويتبين من التحقيقات، أن حماس فهمت “الخداع الوهمي” الذي مارسه الجيش الإسرائيلي وأوعزت لنشطائها بعدم النزول إلى الأنفاق، ورغم ذلك قرر الجيش الاستمرار في الإعداد لعمليته وهاجم الأنفاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى اليوم تؤمن قيادة الجيش الإسرائيلي بأن قرار تنفيذ الخطة والهجوم كان صائبًا، رغم أنه خلال عملية “حارس الأسوار/ سيف القدس”، تقرر تنفيذها بشكل محدود ومختلف عن الخطط الأصلية التي كانت مجهزة مسبقًا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قرار التنفيذ سبقه عدد من النقاشات، وخلال جلسة أمنية أخيرة قبيل التنفيذ اعترض قائد القوات الجوية عميكام نوركين على العملية، وقال إن إعداد مثلها سيحتاج من 5 إلى 10 سنوات، وأوصى بتأجيلها إلى تاريخ أو معركة أخرى، ولكن في النهاية نفذت من خلال وضع 20 مدرعة على الحدود وكانت تتحرك على السياج وكأنها تستعد لتنفيذ عملية اجتياح بري.

وكان الهدف من العملية أن يكون هناك من 75 إلى 100 عنصر من القسام قد “قتلوا داخل الأنفاق”، بحسب الرؤية العسكرية الإسرائيلية. وفق ما ذكرت الصحيفة.

ويرى الجيش الإسرائيلي إلى أنه بالرغم من “مقتل عدد من نشطاء حماس في العملية، إلا أن عملية تدمير الأنفاق بحد ذاتها لها تأثير على الحركة حماس اليوم”. بحسب ما ذكرت الصحيفة العبرية.

ويتبين من معلومات قدمتها المخابرات الإسرائيلية قبل وقت قصير من تنفيذ العملية أن نشطاء حماس في الكتائب الشمالية التابعة لها، لا تضم العدد المتوقع أن يكون في الأنفاق، وأن العدد الذي قد يتعرض للهجوم أقل من المتوقع، ومع ذلك تقرر الاستمرار في العملية بمشاركة 160 طائرة نفذت الهجوم.

وكشف التلفزيون الإسرائيلي عن ما أسماها "الوثيقة الزلزال"، وهي وثيقة سرية داخل قسم العمليات في الجيش مكونة من 14 صفحة من النقد اللاذع لكيفية تنفيذ "الضربة الصاعقة"، وتضمنت اعترافات بأن الإنجازات أقل من متوقعة، وأكثر تواضعا بكثير، في حين أن سامي ترجمان القائد السابق للقيادة الجنوبية يقول إنه من الناحية العملية تم تنفيذ خطة مختلفة تمامًا، لأنه إذا أرادت "إسرائيل" استهداف كتائب حماس الست تحت الأرض، فيجب أن يكون الأمر قريبا من حالة قتال كبير".

وأعرب ضابط إسرائيلي سابق عن مشاعره تجاه نتائج العملية بالقول صراحة "يا لها من مضيعة"، ويروي لأول مرة كيف بدا الأمر من الداخل من خلال بث مقاطع فيديو حصرية لنشاط الجيش داخل الأنفاق يتم الكشف عنها لأول مرة، بعضها لا يمكن تحديد موقعها دون أن تدخل فعليا فيها، ورغم أن الهجوم على أنفاق حماس كان سيشكل ضررًا كبيرًا للقدرة التي تعتبرها رصيدًا استراتيجيًا، فإن ذلك لم يحصل بالفعل.
رقم : 988889
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