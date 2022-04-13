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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 17:26

تطبيع علمي جديد بين الإمارات والكيان الاسرائيلي

تطبيع علمي جديد بين الإمارات والكيان الاسرائيلي
ووفق مصادر اماراتية رسمية اليوم الأربعاء ، تخللت الزيارة نقاشات حول تبادل المعارف والتعاون في عدد من المشاريع البحثية تحت إشراف مجلس المراجعة لـ”برنامج الذكاء الاصطناعي المشترك” “MBZUAI-WIS”.

ويأتي هذا التعاون بين المؤسستين الإماراتية والإسرائيلية في سياق العديد من الاتفاقيات التي عقدتها أبوظبي مع كيان الاحتلال عقب التطبيع بين الطرفين عام 2020.

وفي عملية متسارعة، وقعت الإمارات والاحتلال، منذ أغسطس/ آب 2020، سلسلة اتفاقيات في قطاعات عديدة، منها الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة.

وقوبل التطبيع الاماراتي الاسرائيلي برفض شعبي عربي واسلامي واسع، وتنديد من الفصائل؛ الذين اكدوا انه خيانة للقضية الفلسطينية.
مصدر : وكالات
رقم : 988890
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