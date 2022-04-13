الشعب الافغاني يمطر باب السفارة الايرانية في كابول بالزهور

وندد ابناء الشعب الافغاني خلال هذا التجمع، بالاعتداء الذي شنته زمر فتنوية على المراكز الدبلوماسية في بلادهم، واصدروا بيانا عقب تقديم الزهور الى كوادر السفارة الايرانية في كابول؛ دعوا فيه الشعبين الايراني والافغاني الى التحلي بالوعي في مواجهة عدوهما المشترك.



واعلنت المجموعات المشاركة في هذه الوقفة الجماهيرية عبر بيانها : بعد ما قام به بعض الفتنويين امس، من رشق مدخل القنصلية الايرانية في هرات بالحجارة، فنحن اليوم نرش الزهور على مدخل سفارة ايران في كابول، لنعبر عن مشاعرنا بالاخوة والصداقة حيال هذا البلد.



دعا المشاركون الشعبين الايراني والافغاني لليقظة تجاه مخططات الاعداء الرامية لاثارة الفتنة والايقاع بينهما، مقدما باقة من الزهور الى السفارة الايرانية.



وجاء في البيان الصادر عن التجمع الحاشد للمواطنين الافغان بشعار "لا للفتنويين": ان هذا التجمع يعني رفع الصوت عاليا بالقول "لا" للاعداء ومثيري النفاق والمناداة بجمال التضامن بين الشعبين الشقيقين الايراني والافغاني. ندعو الحكومتين الايرانية والافغانية عبر الادارة السلمية للاحداث للحيلولة دون التفرقة التي يثيرها الاعداء والتصدي لمثل هذه التيارات التخريبية المعادية.



واضاف: سنطلق اليوم ومستقبلا على الدوام صرخة الوحدة بين الشعبين البطلين والمجاهدين لتكون نداء عاليا في وجه مؤامرات الاعداء وصونا للتضامن والمحبة والوئام بين الشعبين.



وتابع البيان: إن كان عدد من الافراد المغرضين قد رموا الحجارة على باب القنصلية الايرانية في هرات، فنحن اليوم نمطر باب السفارة الايرانية في كابول بالزهور اظهارا للاخوة والمحبة بيننا.



واكد البيان بانه على الشعبين الايراني والافغاني القول "لا" لمؤامرات الاعداء بكل يقظة وان يوجها باخوة وتعاضد صفعة قوية لوجه مثيري النفاق.



وفي ختام المراسم قدم المشاركون في التجمع الزهور للسفارة الايرانية في كابول.



وفي سياق متصل اكد القنصل الايراني العام في هرات بافغانستان محمد صديقي فر سعي الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لتطوير العلاقات العميقة مع افغانستان، مشددا على ان الاحداث الاخيرة لا يمكنها ان تحدث شرخا بين الشعبين.



وقال صديقي فر: ان ايران وافغانستان تربطهما علاقات طيبة على مدى مئات القرون وقد سعت ايران على الدوام لتطوير العلاقات العميقة مع افغانستان.



ودعا سلطة طالبان للتحقيق في احداث الاعتداء على المراكز الدبلوماسية الايرانية في افغانستان واضاف: ينبغي العلم بان ممارسات مثل الاعتداء على القنصلية وتنظيم احتجاجات مترافقة مع العنف من قبل عناصر ماجورة لا يمكنها ايجاد شرخ بين الشعبين الايراني والافغاني.



واثر الاعتداء الذي حصل يوم الاثنين من قبل البعض على القنصلية الايرانية في هرات، زار مجموعة من مختلف شرائح الشعب الافغاني من ضمنهم رئيس غرفة التجارة ورؤساء الاتحادات المهنية المختلفة ووجهاء وشخصيات محلية ومواطنين للاعراب عن التعاطف مع الطاقم الدبلوماسي وادانوا التظاهرات الاحتجاجية والاعتداء على القنصلية.



من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والاستثمارات في هرات الذي جاء بمعية وفد من التجار ورؤساء الاتحادات المختلفة في القطاع الخاص: ان كبار شخصيات القطاع الخاص جاءوا الى القنصلية للاعراب عن التضامن وتثمين الخدمات التي تقدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وقال يونس قاضي زادة: ان تجار هرات لن ينسوا ابدا مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية بارسال فرق اطفاء للمشاركة في اخماد الحريق الذي شب في جمارك اسلام قلعة (في افغانستان المقابل لجمارك دوغارون الايراني) حيث كتبت الصحف الايرانية بان النيران في منزل الجيران هي نيران في منزلنا وعلينا الاسراع لمساعدة اخوتنا الافغان.



واضاف: هنالك في اي منطقة كانت عناصر سيئة وافراد لا يحضون بسعة الصدر ولكن ينبغي العلم بان الممارسات التي جرت امام القنصلية الايرانية لا تمت لهرات وحضارتها بصلة.



ودعت القنصلية الايرانية العامة في ولاية هرات المسؤولين المحليين في الولاية للتحقيق في حادث الاعتداء على القنصلية والتصدي للضالعين فيه.