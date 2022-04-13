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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 21:35

قائد الجيش الجزائري: الخيانة أصبحت وجهة نظر والاستقواء بالعدو أصبح سياسة

قائد الجيش الجزائري: الخيانة أصبحت وجهة نظر والاستقواء بالعدو أصبح سياسة
وتابع الفريق شنقريحة، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة (50 كلم غرب الجزائر العاصمة): ”الخيانة أصبحت وجهة نظر وخذلان الصديق في وقت الضيق نباهة والاستقواء بالعدو على الأخ والشقيق سياسة حكيمة، فما كان مذموما مرفوضا بالأمس القريب أصبح اليوم مقبولا بل مستحب”.

وأكد الفريق شنقريحة أن لكل جيل من الأجيال معركته، قائلا: “إذا كانت معركة أجدادكم وآبائكم هي تحرير الأرض من براثن الاستعمار وإذا كانت معركة زملائكم وإخوانكم هي التصدي لآفة الإرهاب الهمجي فإن معركتكم أنتم شباب الجيش ومن خلالكم شباب الجزائر قاطبة هي مواصلة المسير والحفاظ على استقلال الوطن وسيادته وهي معركة وعي بامتياز”.

وأضاف: “معركة الوعي هي أخطر المعارك على الإطلاق لأنها تتعلق بمستويات غير مادية كالفكرة والقيم وميدانها الفضاء الافتراضي والمعرفي أين تستخدم فيه أسلحة غير تقليدية ولأن العدو فيها غير مرئي في الكثير من الأحيان ويملك من وسائل التأثير على الوعي الفردي والجماعي ما يصعب مجابهته والتصدي له في ظل عولمة كاسحة جارفة”.

ودعا الفريق شنقريحة شباب الجيش “إلى فهم تحديات هذه المعركة الصعبة وخباياها، مع ضرورة الاستعداد لها جيدا عبر التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص وكذا من خلال العمل ليلا ونهارا على حشد كل الإمكانيات المتوفرة ورص الصفوف من أجل كسب هذه المعركة الخطيرة ورفع تحدياتها والقدرة على المواجهة العازمة لكل أشكالها العسكرية والنفسية”.
مصدر : وكالات
رقم : 988929
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