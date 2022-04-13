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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 22:22

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستدعي آخرين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستدعي آخرين في الضفة والقدس

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نصر الله محمود عقب دهم منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته للتحقيق، واقتحمت منزل الشاب منصور محمود في البلدة، وتركت له استدعاء للتحقيق معه في غرف "4" لدى مخابرات الاحتلال، كونه لم يكن في المنزل، كما اقتحمت أيضًا منزل الشاب نور شيخة وطالبته بتسليم نفسه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور شرق المدينة واعتقلت الشاب محمد أبو سبيتان، كما داهمت منزل الشاب أمير حازم الصياد، واستدعت الشاب فريد أبو الهوى للتحقيق معه.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، استدعت مخابرات الاحتلال الشابين عبد بربر ومجد الأعور للتحقيق بعد اقتحام منزليهما.

كما اقتحمت منزل الشاب يوسف الرشق، وهددت باعتقال والده في حال لم يسلم نفسه.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم أسيرا محررا من مدينة الخليل.

وقال الصحفي طه أبو حسين إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته في منطقة خلة الدار بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت منزل شقيقه الأسير المحرر داوود ادريس طلب أبو حسين (38 عاما)، واعتقلته بعد أن ألحقت أضرارا مادية بالمنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا من بلدة عقابا شمال طوباس، أثناء مروره على حاجز طيار قرب أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إحسان جميل غنام (٤٧ عاما)، أثناء توجهه إلى مدينة الخليل حيث مكان عمله.
رقم : 988939
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