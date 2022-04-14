الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة

وقال آية الله رئيسي خلال اجتماعه مساء الاربعاء بمجموعة من ممثلي التنظيمات الطلابية الجامعية في الاشارة الى ان الموازنة العامة للبلاد توقعت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة في العام الايراني الجاري الذي بدا في 21 اذار/مارس وقال: في حين ان النمو الاقتصادي للبلاد كان نحو 0.4 بالمائة خلال الاعوام الماضية الا اننا نعتزم ايصال النمو الى 8 بالمائة من خلال السيطرة على النفقات وزيادة العوائد والانتاجية.



واضاف: ان الحكومة تعتزم تحقيق النمو والتقدم والاعمار في مختلف مناطق البلاد بصورة عادلة ومتوازنة من خلال بذل اهتمام اكبر بالمناطق الاقل نموا.



واوضح بان المحور الاساس للموازنة العامة مبني على العدالة وقال: ان الموازنة تتضمن الاليات اللازمة للعدالة التنفيذية.



ونوه الى زيادة حجم الصادرات والتجارة الخارجية واضاف: ان حجم الصادرات ارتفع خلال الاشهر الاخيرة بنسبة نحو 43 بالمائة كما تم تحطيم الرقم القياسي للترانزيت عبر سكك الحديد في الاعوام الاخيرة وارتفعت حصة البلاد من ترانزيت السلع بالمنطقة.



وقال رئيس الجمهورية: انه وفي ظل جهود الناشطين في قطاعات الانتاج والتجارة في البلاد وعزم وارادة الشباب المبدع والزملاء في صناعة النفط وزيادة والانتاج وبيع النفط، فقد بدا فصل جديد من الازدهار في ظروف الحظر في البلاد بحيث اعترف المتحدث باسم البيت الابيض بان اميركا منيت بهزيمة منكرة في ضغوطها القصوى ضد الشعب الايراني، كنتيجة لجهود ومقاومة الشعب والاجراءات المتخذة لاجهاض الحظر.



وصرح بان الاجراءات اللازمة قد اتخذت لبناء 4 ملايين وحدة سكنية في انحاء البلاد خلال 4 اعوام وقال: ان عمليات بناء نحو 900 الف وحدة سكنية قد بدات في المحافظات لذا فان الوعد ببناء 4 ملايين وحدة خلال 4 اعوام امر حتمي وممكن.