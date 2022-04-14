المقـاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه طائرات الاحتلال المسيرة بسماء مخيم جنين

يشار إلى أن أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اقتحمت مناطق متعددة من محافظات الضفة الغربية، بالاضافة الى بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، مما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.



واستشهد مساء أمس الأربعاء، الفتى الفلسطيني قصي فؤاد حمامرة (16 عاماً) بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان أن عدة رصاصات أصابت جسد الفتى حمامرة، وتركه جنود الاحتلال ينزف ومنع سيارات الاسعاف من الوصول إليه حتى استشهاده.



هذا وأعلن تلفزيون فلسطين، عن استشهاد الشاب الفلسطيني عمر عليان (19 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.



ووفق إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية برام الله، فإن ست إصابات بالرصاص الحي وصلت مجمع فلسطين الطبي من بلدة سلواد، منها إصابة متوسطة في الكتف وأربع إصابات في الأطراف السفلية وإصابة في اليد وجميعها بحالة مستقرة.