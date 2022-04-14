الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 08:11

المقـاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه طائرات الاحتلال المسيرة بسماء مخيم جنين

المقـاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه طائرات الاحتلال المسيرة بسماء مخيم جنين
يشار إلى أن أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اقتحمت مناطق متعددة من محافظات الضفة الغربية، بالاضافة الى بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، مما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

واستشهد مساء أمس الأربعاء، الفتى الفلسطيني قصي فؤاد حمامرة (16 عاماً) بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان أن عدة رصاصات أصابت جسد الفتى حمامرة، وتركه جنود الاحتلال ينزف ومنع سيارات الاسعاف من الوصول إليه حتى استشهاده.

هذا وأعلن تلفزيون فلسطين، عن استشهاد الشاب الفلسطيني عمر عليان (19 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ووفق إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية برام الله، فإن ست إصابات بالرصاص الحي وصلت مجمع فلسطين الطبي من بلدة سلواد، منها إصابة متوسطة في الكتف وأربع إصابات في الأطراف السفلية وإصابة في اليد وجميعها بحالة مستقرة.
مصدر : وكالات
رقم : 989002
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
13 نيسان 2022
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
13 نيسان 2022
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
13 نيسان 2022
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
13 نيسان 2022
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
12 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
12 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة