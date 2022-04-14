استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية

واشار ستاري في تصريح له الاربعاء خلال ندوة مع جمع من الناشطين في المجال المعرفي، الى ان البلاد تعاني من التبعية الاكبر في مجال الامن الغذائي وقال: انه وفي ضوء محدودية المياه والبيئة فان الطريق الوحيد للتخلص من التبعية هو استخدام التكنولوجيا المعرفية.



ونوه الى حجم التلف الحاصل في المجال الغذائي في البلاد وقال: هنالك في مجال قصب السكر اهدار يقدر بمليوني طن في حين يمكن الاستفادة منه لطعام الدواجن.



واضاف: بناء على ذلك فقد قمنا مع وزارة الجهاد الزراعي بتعريف الكثير من المشاريع كما ان مشاكل الشركات المعرفية في القطاع الزراعي قيد المعالجة في الوقت الحاضر.



واشار الى الطاقة العالية المتوفرة في البيئة البحرية في البلاد والتي لم تستغل، معتبرا القطاع الزراعي بانه يشكل مجالا خصبا للناشطين الاقتصاديين ويحظى بسوق مزدهرة، داعيا اياهم للدخول في هذا المجال.



واعتبر المصادقة على قانون النهضة المعرفية بانه حصيلة التعاون مع مجلس الشورى الاسلامي وقال: ان المصادقة على هذا القانون رسم الطريق للاعوام العشرة القادمة.