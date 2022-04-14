الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 08:27

حقوق الإنسان اليمنية تعبر عن أسفها لعدم التزام دول العدوان بالهدنة الأممية

حقوق الإنسان اليمنية تعبر عن أسفها لعدم التزام دول العدوان بالهدنة الأممية
وعبّرت وزارة حقوق الإنسان في بيان، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن الأسف لعدم التزام دول العدوان بالهدنة الأممية، التي أصبحت تهدد مساعي السلام، وإعاقته.

وأشارت إلى أن نوايا السلام الحقيقية تكمن في إيقاف العدوان ورفع الحصار، ودخول سفن المشتقات النفطية، والشروع بآلية تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في تصحيح الأخطاء السابقة، كون هدفها الأساسي حماية المدنيين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ورفع الحصار، وهو ما لم يتحقق كما رسمت له في الهدنة، ما يتوجّب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل المباشر في إلزام دول العدوان الكامل والمطلق بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه.

وجددت وزارة حقوق الإنسان ترحيبها بأي عملية سلام تحقق الأمن والحماية للمدنيين على مبدأ الحق والعدالة.. محملة دول العدوان مسؤولية حماية المدنيين، وعرقلة مساعي السلام.
رقم : 989010
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
13 نيسان 2022
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
13 نيسان 2022
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
13 نيسان 2022
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
13 نيسان 2022
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
12 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
12 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة