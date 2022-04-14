استشهاد مواطن سوري بانفجار لغم من مخلفات ‘‘داعش‘‘ في تدمر

وانفجر لغم أرضي من مخلفات إرهابيي (داعش) مساءأمس بحفارة آبار للمياه في منطقة البيارات بمحيط مدينة تدمر ما أدى إلى إصابة عامل الحفارة إصابات بليغة أدت لاحقاً إلى استشهاده ووقوع أضرار بالحفارة.



ولفت مراسل سانا إلى أنه تم نقل العامل إلى مشفى كرم اللوز في حمص لكنه فارق الحياة جراء إصابته البليغة.



وتواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عمليات تمشيط وتطهير المناطق التي يتم تحريرها من التنظيمات الإرهابية في أنحاء البلاد ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي عمد الإرهابيون إلى زرعها وإخفائها في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرقات لإيقاع أكبر قدر من الضحايا وتدمير الممتلكات وترهيب الأهالي.