صغار المحكومين في ‘‘الحوض الجاف‘‘ محرومون من وجبة السحور

وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن معلومات وردت إليها أفادت أن المعتقلين في مبنى 17 المخصص لصغار المحكومين يعانون من حرمانهم من أبسط حقوقهم في شهر رمضان.



وأفاد المعتقلون أنهم لم يتناولوا وجبة السحور في شهر رمضان منذ 5 أيام نتيجة سوء الوجبات الغذائية التي تقدم لهم، وأن سلطات السجن قامت برش رذاذ الفلفل عليهم عندما احتجوا للمطالبة بتحسين الوجبات.



وقالت المنظمة إنه «بالإضافة إلى حرمانهم من الوجبات الغذائية في شهر رمضان كأسلوب انتقامي، فإنهم يحرمون من مشاهدة القنوات الدينية على التلفاز ويحرمون من حقهم بالزيارات والحصول على ملابس».