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الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 10:55

أمريكا تحذر الصين بشأن تحالفها مع روسيا وتهددها بعواقب اقتصادية

أمريكا تحذر الصين بشأن تحالفها مع روسيا وتهددها بعواقب اقتصادية
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها الأربعاء في كلمة للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث، “لقد أكدت الصين مؤخرا علاقتها القوية مع روسيا. آمل حقا أن تحقق الصين شيئا إيجابيا من هذه العلاقة، وتساعد في إنهاء هذه الحرب”. وبينما قالت يلين إنها تأمل في تجنب حدوث انقسام “ثنائي القطب” بين نظامين بقيادة كل من الولايات المتحدة والصين، فإن تصريحاتها ربما تتسبب في تعميق التوترات الثنائية.

في بعض من تصريحاتها الأكثر حدة ضد الصين منذ توليها المنصب، حذرت وزيرة الخزانة من أنه “مع المضي قدما، سيكون من الصعب فصل القضايا الاقتصادية عن الاعتبارات الأشمل للمصلحة الوطنية، ومن بينها الأمن القومي”.

وأضافت أن “موقف العالم في التعامل مع الصين واستعداده لقبول تكامل اقتصادي أكبر ربما يتأثر برد الصين على دعوتنا لها للقيام بعمل حاسم مع روسيا”. يشار إلى أن الصين رفضت إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو فرض عقوبات على موسكو على غرار الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدة دول أخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 989027
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