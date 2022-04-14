قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني

وأوضح الجنرال قاآني في كلمة له في الذكرى الاولى لاستشهاد اللواء حجازي نائب قائد فيلق القدس السابق "اليوم فلسطين باتت حية وطريق الشهداء مستمر، وايران هي المقدام في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيوني".



وأضاف "اليوم قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي يدعم جبهة المقاومة وابناءها في خارج الحدود اينما تواجدوا، وندعم كافة الهجمات ضد الكيان الصهيوني ومن اي جهة كانت".



وأكد الجنرال قاآني: اليوم فلسطين باتت حية وطريق الشهداء مستمر، وايران هي المقدام في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيوني".



وتابع الجنرال إسماعيل قاآني بشأن حديثه عن الأوضاع في اليمن، قائلاً "اليمنيون يصنعون اليوم انواع الصواريخ بمديات عالية".

وبشأن قصف قوات الحرس الثوري لمقر صهيوني في محافظة اربيل شمال العراق الشهر الماضي، قال قاآني: عندما استهدفنا مقر الموساد في اربيل اتصلت بنا جهات تقر بأن المقر كان تابعا للموساد.

