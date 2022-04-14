حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة.. إضراب ودعوات للتصعيد

واستشهد ،أمس الأربعاء، فتى وشاب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، في كل من حوسان وسلواد ونابلس، حيث استشهد عمر محمد عليان (20 عاما)، في سلواد، الفتى قصي حمامرة (14 عاما) من حوسان، كما استشهد محمد حسن محمد عساف ( 34 عاما) في نابلس.



وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة ولجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، الحداد إجلالا لأرواح الشهداء والإضراب الشامل، اليوم الخميس، ودعت إلى التصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس، استنكارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



ويشمل الاضراب المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والوكالة، ودعت لجنة التنسيق الفصائلي الى الالتزام في الإضراب والمشاركة في تشييع جثمان الشهيد الفتى قصي حمامرة، حيث حررت سلطات الاحتلال فجر اليوم الخميس، بعد أن احتجزته لعدة ساعات.



يأتي ذلك، فيما أفاد نادي الأسير باعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة طالت 20 مواطنا على الأقل، تخللها تحقيقات ميدانية لساعات مع فلسطينيين، ومداهمة وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.



في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أمير اشتية من رفيديا، وموسى دويكات من بلاطة، ومالك اشتية من قرية تل.



وتعرضت قوة إسرائيلية في ساعات متأخرة من الليل لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين قرب حوارة قضاء نابلس.



وأفادت وسائل إعلام عبرية أن إطلاق النار لم يوقع إصابات في صفوف القوة المستهدفة، فيما تمكن المنفذ أو أكثر من واحد من الانسحاب باتجاه نابلس.



ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلام فودة، وعدي شعبان، وكلاهم من مخيم نور شمس، فيما داهمت منزل عائلة الشهيد سيف أبو لبدة وأخضعت عائلته للتحقيق الميداني.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط من رام الله، والمحرر داود أبو سبيتان قضاء القدس المحتلة، كما اعتقلت الأسير المحرر جبريل الأطرش من الخليل، وعمر موسى من الخضر.