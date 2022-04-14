الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 12:26

وزير الدفاع الإيراني: تواجد القوات الأجنبية في المنطقة غير مشروع

وزير الدفاع الإيراني: تواجد القوات الأجنبية في المنطقة غير مشروع
وفي هذا الاتصال المرئي اكد وزير الدفاع الايراني ونظيره الياباني على تطوير التعاون بين طهران وطوكيو.

واكد العميد آشتياني حساسية مكانة واهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان في المناطق الجيوسياسية المهمة في غرب وشرق آسيا، معتبرا تطوير العلاقات بين البلدين في اطار السلام والاستقرار بانه ايجابي وبناء.

واشار الى العقيدة والسياسة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ضرورة التعاون الجماعي بين دول المنطقة لتوفير وحفظ والامن والاستقرار.

وشرح وزير الدفاع الايراني خصائص المنطقتين المهمتين؛ الخليج الفارسي ومضيق هرمز، خاصة من الناحية الاستراتيجية، وبيّن نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية، واكد ضرورة ارساء امن الملاحة البحرية من قبل دول المنطقة، معتبرا تواجد القوات الاجنبية بانه غير مشروع ومخل بالامن فيها.

من جانبه شرح وزير الدفاع الياباني كيشي نوبويو كيفية نشاط اسطول بلاده البحري في منطقة غرب آسيا مؤكدا ضرورة التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في توفير امن الملاحة البحرية.

وتباحث وزيرا الدفاع الايراني والياباني حول سبل تطوير العلاقات الثنائية.
مصدر : وكالات
رقم : 989036
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
14 نيسان 2022
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
14 نيسان 2022
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
13 نيسان 2022
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
13 نيسان 2022
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
13 نيسان 2022
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
13 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة