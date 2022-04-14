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الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 12:46

العميد قاآني: القيادة تدعم جبهة المقاومة وابناءها في خارج الحدود

العميد قاآني: القيادة تدعم جبهة المقاومة وابناءها في خارج الحدود
ولفت العميد قاآني الى ان الكيان الصهيوني يقوم اليوم بتشييد الجدران الفولاذية لكي لا ياتيه المقاومون عبر الانفاق واضاف : كافة الاراضي المحتلة اصبحت معسكرا يدار من قبل جنود الاحتلال ، فيما يقوم المقاومون الفلسطينيون اليوم بانواع العمليات البطولية في قلب الاراضي المحتلة .

واشار الى ان قائد الثورة يدعم جبهة المقاومة وابناءها في خارج الحدود اينما تواجدوا وتابع : ندعم كافة الهجمات ضد الكيان الصهيوني ومن اي جهة كانت .

وراى بان الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال في ظل استمرار عمليات المقاومة وقال : المقاومة اليوم قد توسعت في مختلف انحاء العالم ، وهي مستعدة للدفاع عن كل مظلوم بقيادة ايران .

وبشان العدوان على اليمن العميد قاآني: اليمنيون يصنعون اليوم انواع الصواريخ بمديات عالية ، وعلى قادة السعودية ان يعلموا انهم لم يستطيعوا كسب اي شئ خلال ثمانية اعوام من العدوان على اليمن .
مصدر : وكالات
رقم : 989040
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