العميد قاآني: القيادة تدعم جبهة المقاومة وابناءها في خارج الحدود

ولفت العميد قاآني الى ان الكيان الصهيوني يقوم اليوم بتشييد الجدران الفولاذية لكي لا ياتيه المقاومون عبر الانفاق واضاف : كافة الاراضي المحتلة اصبحت معسكرا يدار من قبل جنود الاحتلال ، فيما يقوم المقاومون الفلسطينيون اليوم بانواع العمليات البطولية في قلب الاراضي المحتلة .



واشار الى ان قائد الثورة يدعم جبهة المقاومة وابناءها في خارج الحدود اينما تواجدوا وتابع : ندعم كافة الهجمات ضد الكيان الصهيوني ومن اي جهة كانت .



وراى بان الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال في ظل استمرار عمليات المقاومة وقال : المقاومة اليوم قد توسعت في مختلف انحاء العالم ، وهي مستعدة للدفاع عن كل مظلوم بقيادة ايران .



وبشان العدوان على اليمن العميد قاآني: اليمنيون يصنعون اليوم انواع الصواريخ بمديات عالية ، وعلى قادة السعودية ان يعلموا انهم لم يستطيعوا كسب اي شئ خلال ثمانية اعوام من العدوان على اليمن .