صفي الدين: لن تتمكّن أيّة قوة في العالم من أن تنال من قوة المقاومة

كلام السيد صفي الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد مهدي محمد مغنية في حسينية بلدة عيتيت الجنوبية، في حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.



ونبه كل اللبنانيين الذين ينصتون إلى الشعارات الانتخابية لأتباع السفارات الأميركية والسعودية وبعض السفارات الخليجية، من الخداع المنظم إعلاميا والمدفوع خارجيا، والذي يهدف إلى التلاعب بمشاعر الناس بأمور زائفة لا توصل إلى أي نتيجة، لا سيما وأن البعض اليوم يستخدمون كما في كل الأيام الماضية شعارات جديدة من أجل أن يوهموا أتباعهم الذين يدعونهم لانتخابهم أنهم حاضرون في الساحة وفي الجبهة و

المواجهة، وأنهم سيصلون إلى نتيجة مهمة في مواجهة حزب الله والمقاومة.



ورد على بعض الذين يتهمون حزب الله بالتنكر للعمق العربي للبنان"، فقال: "إن أي أحد من حزب الله لم يقل إننا لا نريد الانتماء العربي للبنان، فنحن عرب أقحاح حتما أكثر بكثير من هؤلاء البعض الذين يدعون اليوم الدفاع عن العرب والعمق العربي، ولكنهم يتهموننا بذلك، حتى يتمكنوا من تركيب قصصهم ويحصلوا على الأموال. معنى الانتماء العربي للبنان هو حمل قضايا العرب، وأهم قضية للعالم العربي التي يجب أن يحملها كل من يدعي بالانتماء للعرب والعروبة هي قضية فلسطين والقدس. وعليه، فإن الذين سكتوا وبلعوا ألسنتهم في الأسبوع الماضي، ولم يتحدثوا بكلمة عن الأعمال الفدائية والبطولية في فلسطين، ليسوا عربا ولا ينتمون إلى العروبة بأي معنى من المعاني.



وأضاف السيد صفي الدين: البعض هم مع العرب الذين يسارعون إلى التطبيع ويتنكرون للحق الفلسطيني ويدينون العمليات البطولية في فلسطين، فهذه ليست عروبة وليست انتماء، وكفى ضحكا على الناس، فالانتماء للعمق العربي يعني أن الأنظمة والشعوب التي تقف إلى جانب قضايا الأمة العربية، هي التي يجب أن نقف إلى جانبها وندافع عنها، وهل يحتاج الأمر إلى استدلال اليوم أن هؤلاء الأزلام في لبنان الذين يزايدون علينا بالانتماء العربي، هم يناصرون ويدعمون ويدافعون عمن فتك بالعرب وفلسطين والقدس وتآمر عليها وما زال إلى يومنا هذا.



وتابع: إن تاريخ معظم الذين يزايدون علينا اليوم بالانتماء إلى العمق العربي، كان إلى جانب الصهاينة، وكذلك كانت قضاياهم ومشاريعهم. وحينما يكون الوقوف إلى جانب المشاريع الأميركية والصهيونية يحتاج إلى كلمة عربي وعروبة، فإنهم يستخدمون كلمة عربي، وحينما يكون الطعن بأمتنا وشعوبها والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لا يحتاج إلى كلمة عربي، يتنكرون للعروبة. هذا هو تاريخهم، وليس صدفة أبدا أن الذي يحمل هذا التاريخ البشع، أصبح اليوم المندوب الأول للدفاع عن قضية انتماء لبنان للعمق العربي، لأن في نظر هؤلاء، أن العمق العربي هو نفس العمق الإسرائيلي والأميركي، ولذا فإن هذه الشعارات التي ترفع اليوم، هي من جملة الأكاذيب والخدع التي يراد تمريرها من أجل مكاسب انتخابية.



وختم صفي الدين: إن بعض الدول اليوم يشحذون كل إمكاناتهم وأحقادهم وسكاكينهم من أجل أن ينالوا من هذه المقاومة، والسبب أننا ثبتنا وصمدنا ووصلنا إلى مقاومة متعاظمة وقوية وأصبحنا مجتمع المقاومة القوي والمتين والمتماسك والموحد، ولأننا أصبحنا المقاومة التي تتحدث عن مستقبل مشرق نحو فلسطين والقدس وتحريرهما، والمقاومة المهابة التي أصبحت متغلغلة في وعي الصهاينة وقلوبهم وعقولهم وثقافتهم لتقض مضاجعهم، ولأننا أصبحنا هذا المحور القوي والمتماسك والمترامي في منطقتنا من فلسطين إلى اليمن، لافتا إلى أن التجربة علمتنا أنه لطالما عرفنا وثبتنا وصمدنا واستمرينا بنفس الوعي والقوة، فلن تتمكن أي قوة في العالم أن تنال من عظمة وقوة وقدرة هذه المقاومة بإذن الله تعالى.