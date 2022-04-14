وعرض بلومنتال على حسابه في "تويتر" مسار الطائرة التي أقلعت من أربيل، وهي من طراز "أنتونوف" "UR-82007" تابعة لشركة الطيران الأوكرانية وهي تحلق في الأجواء "الإسرائيلية".

ويشار إلى أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت، أخيراً، الكثير من التفاصيل عن التطور الذي تشهده العلاقات بين إسرائيل وإقليم كردستان العراق.





طائرة إماراتية تهبط في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي



وفي سياق آخر، عرض بلومنتال على حسابه في "تويتر" مسار طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الإماراتي هبطت، أمس، في قاعدة "نتيفيم" التي تعد واحدة من أكبر قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، وتقع شمالي النقب المحتل.



وأشار بلومنتال إلى أنّ الطائرة أمضت عدة ساعات في القاعدة الإسرائيلية، قبل أن تغادرها إلى العاصمة الأردنية عمّان.



ويشار إلى أنّ سلاح الجو الإماراتي شارك في مناورة حربية نظمها قبل ثلاثة أشهر سلاح الجو الإسرائيلي في صحراء النقب المحتل؛ إلى جانب أسلحة طيران أخرى، ضمنها سلاح الجو الأردني.



ويذكر أنّ قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق عميكام نوركين زار، قبل شهرين، أبوظبي، والتقى بالعديد من القيادات العسكرية الإماراتية.