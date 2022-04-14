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الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 14:49

حماس تزف شهداء الضفة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

حماس تزف شهداء الضفة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال
والشهداء الخمسة هم: قصي حمامرة، وعمر عليان، وأمير حمّاد، وشأس كممجي، ومصطفى أبو الرب.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، أن "إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا العزّل، محاولة يائسة لفرض الردع المزعوم، بعد أن مرّغ الشباب الأبطال أنفه في سلسلة عمليات نوعية هزّت كيانه الهش".

ووجهت "حماس" تحية "الصمود والثورة، للأبطال المنتفضين، بكل ما أوتوا من قوة، في ربوع الوطن المحتل، رداً للعدوان، وتمسكًا بحقوقنا الوطنية"، داعية إلى "مواصلة التصدي لجرائم الاحتلال وإرهابه".

وجددت الحركة دعوتها إلى "الحشد والنفير غدًا الجمعة، في كل المواقع والساحات، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، لحماية مسرى رسول الله، وقبلة المسلمين الأولى من عبث المحتلين وتدنيس المتطرّفين الصهاينة".

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين، توترا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتقالات والاقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
رقم : 989058
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