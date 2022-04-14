الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 17:41

جاويش أوغلو: أنقرة تسعى لإقامة علاقة دائمة مع كيان الاحتلال

جاويش أوغلو: أنقرة تسعى لإقامة علاقة دائمة مع كيان الاحتلال
جاء ذلك خلال لقاءٍ مع صحافيين إسرائيليين موجودين في تركيا في رحلة مدّتها ثلاثة أيام، ومموّلة بالكامل من قبل مديرية الاتصالات، وهي جزء من مكتب الرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وأضاف جاويش أوغلو أمس الأربعاء: “تركيا و"إسرائيل" لديهما مصالح مشتركة”، وأنّ بلاده “مستعدة لتطوير التعاون الثنائي والحوار الإقليمي من خلال أجندة إيجابية”، مشيراً إلى أنّ “دفء العلاقات الثنائية يعتمد على سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين”.

وتابع: “منذ العام 1949 شهدت علاقتنا تقلبات، وذلك بسبب انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، لا بسبب مشاكل في علاقاتنا الثنائية”، مضيفاً: “نتوقع من الجانب الإسرائيلي احترام القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية من أجل علاقة دائمة”.

ولفت جاويش أوغلو إلى أنّ بلاده تريد “تطوير إمكانات التعاون مع "إسرائيل" في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي”، مؤكّداً وجود “زخم جديد في العلاقات الثنائية في الوقت الراهن”.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإنّ وزير الخارجية التركي أوضح أنّ لبلاده “حجم تعاون تجاري كبيراً مع "إسرائيل"، لافتاً إلى أنّ “حجم التجارة الثنائية زاد بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من جائحة كورونا”.

وأضاف: “على الرغم من أنّ الجائحة قلّلت من السياحة أيضاً، لكن نأمل هذا العام استضافة المزيد من السيّاح الإسرائيليين في تركيا”.

ووفقاً لجاويش أوغلو: “هناك حماسة واضحة للمضيّ قدماً في خط أنابيب الغاز الطبيعي المحتمل، إذا تمّ العثور على الشروط الاقتصادية الصحيحة”.

وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار للوفد الصحافي الإسرائيلي بأنّ “وفوداً إسرائيلية تركية كانت تناقش في العام 2017 إنشاء خط أنابيب الغاز، وكان سيبدأ العمل به في غضون 4 إلى 5 سنوات، أي بحلول 2021-2022”.

وأشار بيرقدار إلى أنّ “خط الأنابيب يمكن أن يتحرك إلى الأمام بشكل أسرع، نظراً إلى التقدم الذي أحرزته "إسرائيل" في ما يتعلق بحقل ليفياثان للغاز الطبيعي”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى مقاربة عملية وإبداعية وبنّاءة، إذا كان ذلك يساعد في معالجة بعض الصراعات في المنطقة أو على الصعيد الثنائي… نحن نرضى بذلك”.

وقال بيرقدار إنّ “خط الأنابيب التركي – الروسي يقترب من ألف كيلومتر (ما يقرب من ضعف حجم خط الأنابيب الإسرائيلي – التركي المحتمل)، تمّ بناؤه في غضون 3 سنوات، لأنّ الإرادة السياسية للمضي قدماً كانت قوية”، لافتاً إلى أنّ “البحر الأسود قد يكون منطقة أكثر صعوبة لبناء خط أنابيب من البحر الأبيض المتوسط”.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الطاقة التركي إلى “وجود العديد من التعقيدات في العمل بين الجانبين الإسرائيلي والتركي، وكذلك داخل القطاعين الخاصين الأميركي – الإسرائيلي المشاركَين في مشروع ليفياثان”، معرباً عن أمله في “حدوث تقدم بعد الزيارة المتوقعة من قبل جاويش أوغلو لإسرائيل في نهاية أيار/مايو”.

ورفض بيرقدار مشروع خط الأنابيب الإسرائيلي المنافس النظري مع اليونان وقبرص وإيطاليا، باعتباره “وسيلة غير واقعية لتلبية احتياجات الغاز الطبيعي الأوروبية، أحد الأهداف الرئيسية المعلنة للمشروع”.
مصدر : وكالات
رقم : 989082
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
14 نيسان 2022
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
14 نيسان 2022
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
13 نيسان 2022
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
الانهيار يهدد الحكومة الصهيونية... هل سيعود نتنياهو؟
13 نيسان 2022
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
13 نيسان 2022
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة
13 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة
تجنيد النساء في السعودية.. ردود الأفعال والأسباب والنتائج المتوقعة