نبيه بري يدين الصمت الدولي والعربي إزاء الإعتداءات الصهيونية

واستغرب بري الصمت العربي والدولي المطبق حيال القتل الممنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية "الاسرائيلية" وجنودها ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود.



وختم بري بالقول "بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته وإحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسمي الدولي والعربي والأممي وكأنه "صمت القبور"، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين وبأس المقاومين هي آخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر".



وبحث بري آخر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة على ضوء التصعيد "الإسرائيلي" لعدوانيته في الضفة الغربية وإنتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة وخاصة في الضفة الغربية إضافة الى العلاقات اللبنانية الفلسطينية خلال إستقباله عضو المكتب السياسي نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق بحضور عضو مكتب العلاقات العربيه والإسلامية في الحركة أسامة حمدان ومسؤول حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي.