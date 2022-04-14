العراق يحيي الذكرى الرابعة والثلاثين لجريمة الأنفال

وقال صالح في تدوينه، "نستذكر جريمة الأنفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق المدنيين العزل في كردستان، هُجّر الآلاف واُخفيت جثامين الضحايا الطاهرة بمقابر جماعية كما حال أهلنا في الوسط والجنوب، وذنبهم لم يرتضوا الظلم والجور".



وأضاف أن "التكاتف لمنع تكرار المآسي وانصاف الضحايا وتحقيق العدالة هو أعظم تقدير للشهداء".



ومن جهته قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان ذكرى الانفال تدفعنا للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السلام.



قال الكاظمي في تغريدة على تويتر: "تمرّ علينا الذكرى 34 لجريمة الأنفال ضد أبناء شعبنا الكردي، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، وفضحت ممارسات النظام الدكتاتوري".



وتابع، أن "هذه الذكرى تدفعنا للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السلام، ويتصدى لكل سلوك يهدف إلى إحياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية".



ومن جانبه استذكر زعيم تيار الحكمة العراقي، السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة والثلاثين لجريمة الأنفال، مؤكدا على التمسك بالمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب.



وقال السيد الحكيم في بيان: "في ذكراها الأليمة الرابعة والثلاثين تعتبر جريمة الأنفال سيئة الصيت إحدى أبشع الجرائم التي قاساها شعبنا العراقي على مدى عقود الحكم الديكتاتوري المباد، حيث تعرض شعبنا الكردي تحت طائلتها إلى صنوف عذابات القهر والتنكيل والتشريد والمقابر الجماعية ومصادرة الممتلكات وتجريف الأراضي والبساتين والمزارع".



وأضاف: "نقف إجلالا لضحايا هذه الفاجعة، ولضمان عدم عودة هذه المآسي والمشاهد المروعة نحث شركاء المشهد السياسي على التمسك بالمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب العراقي، والعمل على ترسيخه وتجذيره من خلال توحيد الصفوف والتعالي على المصالح الفئوية والحزبية وتحقيق تطلعات الشعب من شماله إلى جنوبه".



إن حكومة إقليم كوردستان تعتبر نفسها دائماً مَدينة لأسر شهداء كوردستان، وتبذل قصارى جهدها لتقديم كل ما يليق بهم



وفي سياق متصل أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 نيسان (أبريل) 2022، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال).



في الذكرى الرابعة والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال)، نُحيّي بإجلال وتقدير ذكرى شهداء وضحايا هذه الجريمة الوحشية التي اقترفها النظام البعثي العراقي، وذكراهم في وجداننا تبقى حاضرة.



ومع أن بعض مرتكبي هذه الجريمة الكبرى وهذه السياسة العنصرية قد نالوا جزاءهم ولاقوا ما يستحقون، إلا أننا ينبغي أن نواصل جهودنا لزيادة التعريف بحملة الإبادة الجماعية الأنفال وإدانة مرتكبيها ومنع تكرار مذابح كهذه، سواء ضد شعب كوردستان أو أي شعب آخر في العالم، ويجب أن لا تتكرر هذه الإبادة الجماعية والتدمير في كوردستان تحت أي مسمى أو أي ذريعة.



وفي هذه الذكرى المؤلمة، نجدد التأكيد بأن على الحكومة العراقية أن تضطلع، وفقاً للدستور، بواجباتها ومسؤولياتها في تعويض عوائل الشهداء، وكذلك الضحايا والمتضررين من حملات الأنفال وسائر جرائم الحرب والإبادات الجماعية التي اُرتكبت ضد أهالي كوردستان.



ولا يُخفى على أحد بأن أهالي وأرض كوردستان واجهوا سياسات القمع والإبادة والسلب والتدمير والتخريب، وعليه يتعين عدم التغاضي والتهاون بعد الآن في قضية تعويض ضحايا جرائم النظام العراقي السابق.



إن حكومة إقليم كوردستان تعتبر نفسها دائماً مَدينة لأسر شهداء كوردستان ومؤنفليها، وتبذل قصارى جهدها وجُلّ إمكاناتها لتقديم كل ما يليق بهم من خدمات ويضمّد جراحهم.



