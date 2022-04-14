الهندي: تهديدات الاحتلال لاتردع طفلا فلسطينيا واحدا

وقال الهندي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس : "ومع ذلك نحن نأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجد وهذا يستدعي اليقظة والاستنفار"، مشيراً إلى أن فصائل المقاومة التي اجتمعت اليوم في قطاع غزة، تقيم الأوضاع باستمرار لاتخاذ الموقف المناسب.



وأضاف:" بالنسبة للقرابين نبقى حذرين من خداع العدو، وفي ٢٠١٩ مارس الخداع في اقتحام الأقصى يوم عيد الأضحى، والحذر يعني أن يظهر الفلسطيني في كل مكان غضبه، وأن تزحف الجماهير لصلاة الجمعة إلى الأقصى ويستمر تواجدها فيه"، مبيناً أن الكل لدى الاحتلال يخطب ود غلاة المتطرفين الذين تعهدوا بالذبائح والاقتحام، وهو ما لن يمنعه سوى الجموع".



وأشار مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي إلى أن مصر وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية أدانت التحريض وتكثيف الاقتحامات ونتوقع أن تتابع أيضا المجريات حتى لا يكون هذا التصريح معزولا عن الواقع، موكداً على أهمية المقاومة الشعبية في الضفة والأسود المنفردة التي تربك العدو ولا يستطيع أن يتنبأ بها أحد.