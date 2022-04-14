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الخميس 14 نيسان 2022 ساعة 20:10

الخارجية الايرانية ترد على مزاعم التقرير السنوي للخارجية الامريكية

الخارجية الايرانية ترد على مزاعم التقرير السنوي للخارجية الامريكية
واضاف خطيب زادة اليوم الخميس : ان من الواضح ان من غير الممكن ان ننتظر من الحكومة الامريكية المدمنة على الكذب ان تتبنى الحقائق والوقائع الموجودة، ومن هنا فأن الانحياز والتسييس والتدخل الوارد في هذا التقرير واضح للجميع وللشعب الايراني.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى ان تاريخ الادارة الامريكية مليء بالحروب والانقلابات والاعتداءات والاختطاف والحصار الاقتصادي وقتل الشعوب البريئة وانتهاك حقوق الانسان ، ولذلك فأن هذه الادارة غير جديرة بالحديث عن المفاهيم السامية لموضوع حقوق الانسان.

واوضح ان امريكا في الوقت الذي تذرف فيه دموع التماسيح على الشعب الايراني فان جرائمها لن تمحى من اذهان هذا الشعب ، كاسقاط طائرة الركاب الايرانية واغتيال المواطنين والمسؤولين على مدى العقود الماضية وحرمان الشعب الايراني من حقوقه الاساسية ، والاجراءات الامريكية الاحادية ومن بينها الحظر الاقتصادي الظالم الذي يعد مصداقا للارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني ، اضافة الى منع وصول الادوية الضرورية الى البلاد.
رقم : 989108
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