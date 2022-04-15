مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية

وحسب لوكالة "ارنا" قال دانشي : لقد تحققت زيادة في انتاج وصادرات النفط في ظل الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) ونقوم باتخاذ اجراءات فنية خاصة بكل قوة للحضور في السوق.



واضاف: اننا نقيم تعاونا ايجابيا مع الشركات الاجنبية الناشطة في مجال النفط والغاز ولنا كذلك تعاون بناء مع الدول الصديقة حيث تم التوقيع على عقد مع طرف اجنبي وهنالك عقد اخر قيد المصادقة.



وقال دانشي: اينما نواجه نقصا في المعرفة والتكنولوجيا فان حضور الشركات الاجنبية يجب ان يكون مترافقا مع نقل المعرفة.



واعتبر قدرات الشركات المحلية بانها مناسبة لتنفيذ المشاريع النفطية واضاف: ان الشركات المعرفية المحلية ناشطة ولا يوجد قلق في هذا المجال.