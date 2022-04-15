الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 07:10

مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية

مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
وحسب لوكالة "ارنا" قال دانشي : لقد تحققت زيادة في انتاج وصادرات النفط في ظل الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) ونقوم باتخاذ اجراءات فنية خاصة بكل قوة للحضور في السوق.

واضاف: اننا نقيم تعاونا ايجابيا مع الشركات الاجنبية الناشطة في مجال النفط والغاز ولنا كذلك تعاون بناء مع الدول الصديقة حيث تم التوقيع على عقد مع طرف اجنبي وهنالك عقد اخر قيد المصادقة.

وقال دانشي: اينما نواجه نقصا في المعرفة والتكنولوجيا فان حضور الشركات الاجنبية يجب ان يكون مترافقا مع نقل المعرفة.

واعتبر قدرات الشركات المحلية بانها مناسبة لتنفيذ المشاريع النفطية واضاف: ان الشركات المعرفية المحلية ناشطة ولا يوجد قلق في هذا المجال.
رقم : 989162
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
15 نيسان 2022
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
15 نيسان 2022
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
15 نيسان 2022
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
14 نيسان 2022
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
14 نيسان 2022
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
14 نيسان 2022
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة