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الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 07:11

استهداف حاجز عسكري شمال شرق جنين

استهداف حاجز عسكري شمال شرق جنين
وحسبما نقل مصدر أن المقاومين استهدفوا الحاجز التابع لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع، وانسحبوا من المكان بسلام.

وأشعل شبان فلسطينيون النار في غرف لجيش الاحتلال قرب معسكر حوارة جنوب نابلس، لحظة مرور موكب شهيد بيتا فواز حمايل.

وتشتعل مواجهات وتنطلق مسيرات وفعاليات تشارك فيها جماهير حاشدة بمدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها؛ تضامنا مع جنين ومخيمها ومقاوميها الأبطال.

وأكد تقرير فلسطيني دوري، تصاعد المقاومة النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وأظهرت الأرقام التي رصدها مركز معلومات فلسطين معطى تصاعدا مطّردا لعمليات المقاومة المسلحة، مقابل عمليات الطعن والدهس، لافتا إلى أن عمليات إطلاق النار تجاه أهداف الاحتلال تصاعدت من (51) عملية خلال عام 2018، إلى (132) عملية خلال يناير وفبراير ومارس 2022م.

وبحسب مركز معطى، تساوى عدد قتلى الاحتلال من هذه العمليات خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، مع مجموع القتلى خلال الأعوام 2019، و2020، و2021.
مصدر : وكالات
رقم : 989163
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