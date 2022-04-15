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الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 07:30

حماس: الفلسطينيون في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال

حماس: الفلسطينيون في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال
وحسب مصدر صحفي قال العاروري: إن الاحتلال أرسل رسالة عبر وسطاء أنه سيمنع مجموعات المستوطنين من ذبح القرابين في الأقصى.

وأضاف: نحن لا نثق بوعوده، بل نثق في قدرة شعبنا ومقاومته على مواجهة الاحتلال.

وتابع العاروري: ذروة العدوان الذي كان يخطط له الاحتلال هو ذبح القرابين في ساحات الأقصى، ولذلك شعبنا نهض في كل مكان وبالأخص في القدس وساحات الأقصى.

وقال العاروري، إن الشعب الفلسطيني في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، وهو حارس أمين على هذه القضية والقدس والمقدسات.

وطالب الشعب الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية بالنفير العام، والدفاع عن فلسطين من أي موقع كان، سياسيا وإعلاميا وميدانيا.

ودعا العاروري كل من يملك قطعة سلاح إلى استخدامها ضد الاحتلال، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان مستمر من قبل الاحتلال في كل مكان، وما حصل في جنين وسلواد جزء من هذه الاعتداءات.

وطالب الشعب الفلسطيني بإطلاق النار على جنود الاحتلال والطرق الالتفافية والمستوطنات، وباستمرار الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، ومنع اليهود من دخول الأقصى ومن تقديم قرابينهم.

ولفت العاروري إلى أن المطلوب من كل أبناء شعبنا، تصعيد المواجهات مع الاحتلال كل يوم، واستمرار الاعتصامات والمواجهات والكمائن، وضرب الاحتلال في خواصره الرخوة.

وتابع: نحن ندافع عن قدسنا وشعبنا، ولا نخاف من وصفنا بأي اتهامات.

وبين العاروري أن اجتماعا سيعقد بين الفصائل الفلسطينية في لبنان لأجل حماية القدس والمقدسات، خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن حماية الأقصى فرض وطني وديني على كل أبناء شعبنا وأمتنا.

ونبه العاروري إلى أن الاحتلال يتراجع فقط عندما ينهض شعبنا ومقاومتنا بالدفاع عن مقدساته.

وذكر أن المقاومة الفلسطينية أبلغت الوسطاء بأن تهديدات الاحتلال لا تخيفهم، وأن موضوع القدس والأقصى والمقدسات هو موضوع الأمة كاملة.
مصدر : وكالات
رقم : 989170
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