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الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 08:32

فرنسا تنوي إعادة سفارتها إلى كييف

فرنسا تنوي إعادة سفارتها إلى كييف
وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره الأوكراني دميتري كوليبا خلال مكالمة هاتفية، وفقا لبيان صدر عن الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، بأن سفارة باريس ستستأنف عملها من كييف في المستقبل القريب، مشددا على أن هذه الخطوة ستتيح لفرنسا تكثيف دعمها لأوكرانيا في المجالات كافة.

ولفت البيان إلى أن لودريان ناقش مع كوليبا الدعم الفرنسي للحكومة الأوكرانية في التحقيق بجرائم مزعومة اتهمت كييف القوات الروسية بارتكابها في الأراضي الأوكرانية.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي، وفقا للبيان، عن استعداد بلده لمواصلة دعم كييف في المجال الإنساني، لاسيما فيما يخص الأمن الغذائي والمدني وإدارة الأزمات.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا أيضا المساعدات التي تقدمها فرنسا مع شركائها وحلفائها إلى السلطات الأوكرانية في مجال الأسلحة الدفاعية، وذلك تطويرا لتبادل الآراء الذي جرى مؤخرا بين وزيري دفاع الدولتين.
مصدر : وكالات
رقم : 989176
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