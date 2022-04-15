الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 08:34

عون يجدد التأكيد على أنّ الانتخابات قائمة في مواعيدها

عون يجدد التأكيد على أنّ الانتخابات قائمة في مواعيدها
وحسبما نقل موقع المنار , كلّف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عمليّة هدم الاهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت.

وكانت الجلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في قصر بعبدا، وسبقها خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي تداولا فيها في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، جدّد الرئيس عون التأكيد على أنّ الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تمّ إقرار الاعتمادات الإضافية، لافتًا إلى أنّ على وزير المالية أن يُسرع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال إلى الوزارات المعنية.

وتطرّق إلى أهمية زيارة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر حزيران المقبل، وطنيًا وروحيًا وانسانيًا، مشددًا في مجال آخر، على أنّ المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مهمة مصرفيًا وماليًا قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة.

أمّا رئيس الحكومة الذي اعتبر أنّه رغم كل الأجواء السلبية التي تتم اشاعتها، نحن على قناعة أنّنا نقوم بكل العمل المطلوب منا، فقد أكّد الالتزام بحصول الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ الاتفاق بالأحرف الأولى مع صندوق النقد الدولي وضع القطار على سكّة الحل.
وقال: هناك محطّات كثيرة متوقعة ولكن باصرارنا ومتابعتنا، يمكننا إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التي نمرّ بها. ولفت إلى أنّ لبنان، اذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه أسرع بكثير.

وأعرب ميقاتي عن قناعته بـإمكان استعادة الثقة، بتعاون الجميع، الحكومة ومجلس النواب وجميع القيادات والفاعليات للانقاذ.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري عن مقرراتها، وقال: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم في مدّة أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجددًا على طاولة مجلس الوزراء، كذلك الأمر بالنسبة إلى البند المتعلّق بموضوع السريّة المصرفية. أمّا مشروع قانون الاستقراض فقد حُوّل إلى مجلس النواب لمناقشته.

وأضاف بخصوص موضوع الاهراءات، فهناك تقرير فني من قبل مؤسسة خطيب وعلمي، ولقد وافقنا على توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل، وتم تكليف مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عمليّة الهدم، إضافة الى تكليف وزارتي الثقافة والداخلية إقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء المرفأ.
رقم : 989177
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
15 نيسان 2022
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
15 نيسان 2022
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
15 نيسان 2022
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
14 نيسان 2022
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
14 نيسان 2022
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
14 نيسان 2022
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
13 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة
أهمية دور المرأة الفلسطينية في تعزيز المقاومة