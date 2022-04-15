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الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 16:37

الامن العراقي يواصل عملية المطرقة الحديدية الامنية

الامن العراقي يواصل عملية المطرقة الحديدية الامنية
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العملية حققت نتائج جيدة خلال اليومين الماضيين وستستمر لحين تطهير المنطقة بالكامل من العصابات الإرهابية".

وأضاف الشمري أن "هنالك جهوداً تبذل من قبل قيادة صلاح الدين لتضييق الخناق على العدو والقضاء عليه بالكامل"، لافتاً أن "القطعات الأمنية تمكنت ومنذ انطلاق العملية من العثور على مضافات وأعتدة متنوعة وتم تدميرها بالكامل".

وتابع أن "القوات الأمنية ستحقق نتائج كثيرة في الأيام المقبلة، وهنالك تنسيق عال وجهود استخباراتية لتحديد أماكن تواجد العدو من خلال الاستطلاع وطيران الجيش وقيادة القوة الجوية"، مشيراً إلى أن "عملية المطرقة الحديدية عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بمشاركة قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش".

وبين الشمري أن "النتائج في محور الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تضمنت العثور على وكرين بداخلهما 5 عبوات ناسفة ومواد أخرى من بينها أفرشه وأغطية ومواد غذائية، أسفل قرية المبدد مع حافة وادي ازغيتون، أما في محور الفرقة 8 لواء 45 قوات خاصة تم تدمير 5 أوكار و3 أنفاق، والعثور على 5 عبوات قمعية و16 عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابر هاون مختلفة و10 قراصة تفجير عبوات و15 قداحة تفجير عبوات و7 سبح تفجير عبوات وأسلاك تفجير بطول 20م ،و52 كغم نترات الأمونيا التي تستخدم في العبوات ،وأفرشة وأغطية ومواد غذائية ،وتم تدمير المواد أعلاه من قبل الجهد الهندسي للفرقة الثامنة".
مصدر : وكالات
رقم : 989228
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