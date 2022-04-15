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الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 16:45

امام جمعة طهران: القوات المسلحة جعلت ايران رمزا للقوة والأمن

امام جمعة طهران: القوات المسلحة جعلت ايران رمزا للقوة والأمن
واضاف ابوترابي فرد : لقد استطعنا من خلال بناء قوات مسلحة مقتدرة من رفع مستوى القوة الدفاعية الرادعة بكل معنى الكلمة ، بحيث باتت سماؤنا وارضنا ومياهنا اليوم في اوج الاقتدار الأمني .

واشار خطيب الجمعة الى ان العلم والتكنولوجيا من أهم اركان القوة لاي نظام سياسي ، موضحا ان القوة التي يتمتع بها جيش الجمهورية الاسلامية اليوم نابعة من تمسكه بالعلم والايمان، إذ ان العمل المبتني على العلم يصنع القوة والاقتدار.

وفي جانب آخر ، تطرق ابوترابي فرد الى تأكيدات قائد الثورة الاسلامية منذ عقود على أهمية العلم بحيث تحولت الجمهورية الاسلامية الى أحد مصادر العلم في العالم، داعيا الى العمل على تحقيق شعار العام الذي اطلقة قائد الثورة الاسلامية مطلع السنة الجديدة والذي يركز على الانتاج القائم على اسس علمية وبالتالي يكون العلم هو محور حركة اقتصاد البلاد الأمر الذي يساهم في استثمار جميع الطاقات والامكانات.
رقم : 989232
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