الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 18:51

خطيب الأقصى يدعو لليقظة ويحذر من غدر الاحتلال في الأيام القادمة

خطيب الأقصى يدعو لليقظة ويحذر من غدر الاحتلال في الأيام القادمة
وأوضح صبري أن الاحتلال يريد بما ارتكبه اليوم تقليل عدد المصلين وردعهم، حتى لا يقاوموا أو يمنعوا المستوطنين الذين يريدون اقتحام الأقصى.

ونبه خطيب الأقصى الى أن ما يسمى "بعيد الفصح" لدى الاحتلال يمتد لعدة أيام، على الجميع أن يكون يقظاً فيها حتى لا نفاجئ بغدر الاحتلال.

وأكد صبري أن الاحتلال لن يستطيع أن يرهب شعبنا، ولن يثنيه عن الدفاع عن المسجد الأقصى.

وشدد على أن ما حصل اليوم جريمة مدبرة، وأسلوب إجرامي لن يمنع المسلمين من الوصول إلى الأقصى والرباط والاعتكاف فيه.

وأضاف خطيب الأقصى:" لا بد للاحتلال أن يأخذ درسا لما حصل العام الماضي، وأن يمنع من اقتحام الأقصى".

وأشار إلى أن عشرات الآلاف تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى رغم القيود المفروضة على الحواجز العسكرية في القدس وما حولها.

وأصيب اليوم أكثر من 150 مواطناً بينهم بجراح خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وصباح اليوم وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتقلت عشرات المرابطين واعتدت عليهم بالضرب بعد محاصرتهم وإطلاق قنابل الغاز داخل المصلى، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

ولساعات نجح الشبان في الصمود أمام قوات الاحتلال ورشقها بالحجارة والأدوات المعدنية.

وبادر عدد كبير من الشباب في الأقصى إلى وضع المتاريس والاستعداد لصد أي اقتحام الاحتلال، انطلاقاً من توعد "جماعات الهيكل" بتقديم القربان اليوم الجمعة ١٤ رمضان والقمة الحاخامية في الأقصى مطلع رمضان، والخديعة التي انطوت عليها تصريحات "نفتالي بينيت".

وتسلح المرابطون بالألعاب النارية للرد على قنابل الغاز والدخان والرصاص المغلف بالمطاط الذي تتسلح به قوات الاحتلال التي كانت متأهبة على الأبواب لاقتحام المسجد.

وتمكن نحو 30 ألف مصل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاة الفجر في رحابه، في جمعة "حماة الأقصى".

ودخل الفلسطينيون المسجد الأقصى المبارك مهلّلين ومكبّرين، ورددوا الهتّافات “بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى”، وأقسموا على حماية المسجد ونصرته والدفاع عنه، وسط أجواءٍ رمضانية مميزة.
مصدر : وكالات
رقم : 989247
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
15 نيسان 2022
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
15 نيسان 2022
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
15 نيسان 2022
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
15 نيسان 2022
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
14 نيسان 2022
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
14 نيسان 2022
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
14 نيسان 2022
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة