'أنصار الله' تدين انتهاكات الاحتلال في مسجد الأقصى

وحيا المكتب السياسي لأنصارالله في بيان له اليوم الجمعة، الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للغطرسة الإسرائيلية.



وجاء في البيان: "إن التطورات الجارية في فلسطين المحتلة تحتم على الشعوب العربية والإسلامية التحرك الجاد والفاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة عربدة كيان العدو، وفي مواجهة أنظمة التطبيع والخيانة".



واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الجمعة، القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين في المسجد الاقصى المبارك وحاصرت عشرات المصلين داخل الاقصى وفي مسجد قبة الصخرة.



ووفق المصادر فإن اقتحامات قوات الاحتلال بدأت بعد انتهاء صلاة الفجر عندما نظم المصلون مسيرة في باحات المسجد، رددوا خلالها هتافات نصرة للاقصى وتحذيرا من اقتحامات المستوطنين له خلال مايسمى بـ'عيد الفصح' وتقديم القرابين في ساحاته.



وكانت اعدادا كبيرة من الفلسطينيين تمكنوا من دخول المسجد فيما نصب بعض الشبان منذ ساعات الفجر الأولى السواتر الخشبية مقابل باب المغاربة، وعلى أبواب المصلى القبلي وساحات قبة الصخرة، وانتشروا في ساحات الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين وافشال محاولاتهم تدنيس المسجد المبارك.