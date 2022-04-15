الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 نيسان 2022 ساعة 20:16

'أنصار الله' تدين انتهاكات الاحتلال في مسجد الأقصى

وحيا المكتب السياسي لأنصارالله في بيان له اليوم الجمعة، الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للغطرسة الإسرائيلية.

وجاء في البيان: "إن التطورات الجارية في فلسطين المحتلة تحتم على الشعوب العربية والإسلامية التحرك الجاد والفاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة عربدة كيان العدو، وفي مواجهة أنظمة التطبيع والخيانة".

واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الجمعة، القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين في المسجد الاقصى المبارك وحاصرت عشرات المصلين داخل الاقصى وفي مسجد قبة الصخرة.

ووفق المصادر فإن اقتحامات قوات الاحتلال بدأت بعد انتهاء صلاة الفجر عندما نظم المصلون مسيرة في باحات المسجد، رددوا خلالها هتافات نصرة للاقصى وتحذيرا من اقتحامات المستوطنين له خلال مايسمى بـ'عيد الفصح' وتقديم القرابين في ساحاته.

وكانت اعدادا كبيرة من الفلسطينيين تمكنوا من دخول المسجد فيما نصب بعض الشبان منذ ساعات الفجر الأولى السواتر الخشبية مقابل باب المغاربة، وعلى أبواب المصلى القبلي وساحات قبة الصخرة، وانتشروا في ساحات الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين وافشال محاولاتهم تدنيس المسجد المبارك.
رقم : 989259
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
15 نيسان 2022
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
15 نيسان 2022
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
15 نيسان 2022
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
15 نيسان 2022
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
14 نيسان 2022
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
14 نيسان 2022
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
14 نيسان 2022
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
الرئيس الايراني: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة
14 نيسان 2022
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
13 نيسان 2022
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
العميد فدوي: الثورة الاسلامية ماضية سريعا في طريق النمو والتطور
13 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟
ذروة الارهاب الإعلامي في أيام العراق الحرجة... هجمة على المرجعية في خضم تشكيل الحكومة