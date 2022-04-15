الآلاف يتظاهرون في غزة نصرة للأقصى



في تظاهرة دعت إليها لجنة القوى الوطنية والإسلامية في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، شارك الاف الفلسطينيين، رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى ولتأكيد رفض مخطط "ذبح القرابين".



ورفعت الأعلام الفلسطينية فقط خلال الفعالية الجماهيرية، وشعارات ولافتات مثل "القدس خط أحمر"، و"المسجد الأقصى رمز للفلسطينيين والمسلمين"، إضافة إلى عبارات أخرى تؤكد حق الفلسطينيين في المقاومة.



و أكد خالد البطش منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية دعم وإسناد قطاع غزة لأهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى.



وحذر خالد البطش، في كلمته عن الفصائل والقوى الوطنية، الاحتلال، من التمادي في الاستفزاز والعدوان أو باتخاذ أي خطوة مثل "ذبح القرابين" في الأقصى أو غيرها، مشيراً إلى أن "المقاومة تحمّل العدو كامل المسؤولية والتداعيات".