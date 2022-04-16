الخارجية اليمنية تدين الاعتداءات الصهيونية على المصلين في الاقصى

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا الاقتحام يُعد تصعيداً خطيراً واستفزازاً سافراً لمشاعر كل المسلمين وانتهاكاً صارخاً لحق أبناء الشعب الفلسطيني المشروع في ممارسة شعائرهم الدينية.



وجدد البيان التأكيد على حق الفلسطينيين في الرد والدفاع عن النفس وهو الحق الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.



ودعا المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني وتدنيسه المستمر للمقدسات الإسلامية.



كما جدد البيان التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع حتى التحرير الشامل وإقامة دولته الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.



واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الجمعة، القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين في المسجد الاقصى المبارك وحاصرت عشرات المصلين داخل الاقصى وفي مسجد قبة الصخرة.



ووفق المصادر فإن اقتحامات قوات الاحتلال بدأت بعد انتهاء صلاة الفجر عندما نظم المصلون مسيرة في باحات المسجد، رددوا خلالها هتافات نصرة للاقصى وتحذيرا من اقتحامات المستوطنين له خلال مايسمى بـ'عيد الفصح' وتقديم القرابين في ساحاته.



وكانت اعدادا كبيرة من الفلسطينيين تمكنوا من دخول المسجد فيما نصب بعض الشبان منذ ساعات الفجر الأولى السواتر الخشبية مقابل باب المغاربة، وعلى أبواب المصلى القبلي وساحات قبة الصخرة، وانتشروا في ساحات الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين وافشال محاولاتهم تدنيس المسجد المبارك.