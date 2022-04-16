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السبت 16 نيسان 2022 ساعة 08:10

رابطة علماء اليمن تدين العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصى

رابطة علماء اليمن تدين العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصى
وقالت الرابطة في بيان لها الجمعة، "ندين كل خطوات التطبيع المتسارعة التي تقوم بها أنظمة العمالة."

وأشادت بالمعنويات العالية للشعب الفلسطيني الحر، مباركة مواقف شبابه التي تعبر عن عنفوان أبنائه وقوة إيمانهم وإرادتهم أمام العدو الصهيوني.

وأكدت الرابطة تأييدها لكل الخطوات والمواقف والعمليات والقرارات التي تسهم في ردع الكيان الصهيوني، مستنكرة حالة الصمت والتواطؤ للأنظمة العربية وغير العربية.

ودعت الشعوب الإسلامية وعلى رأسها الأحرار في محور المقاومة والنخب العلمية والفكرية إلى نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها واجبا دينيا ومسؤولية تقع على عاتق الجميع بدعم حركات الجهاد وإمدادهم بالمال والسلاح، محملة كل الأنظمة العميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن التداعيات لصلف وغطرسة وهمجية الكيان.

وأكدت على أهمية التحرك الإيماني الواعي لكشف أنظمة العمالة وأبواق الانبطاح والتبعية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن الطريق الوحيد والقريب إلى فلسطين هو الإعداد والجهاد، وثقافة الشهادة هي الكفيلة بتحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة من دنس اليهود.

كما أكدت رابطة علماء اليمن على وجوب توحيد صفوف حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين والبعد عن كل أسباب التنازع التي تخدم الكيان الصهيوني وعملائه المنافقين.
رقم : 989329
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