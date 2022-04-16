الكشف عن تحركات جديدة لداعش في صحراء الانبار غرب العراق

وقال المصدر ان ”معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بوجود تحركات جديدة لعناصر عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية التي تربط قضاء حديثة وصولا الى منطقة الحضر في محافظة الموصل غربي الانبار، حيث ان هذه المناطق صحراوية وذات تضاريس معقدة وتحوي على طرق وعرة يستخدمها المهربون في عمليات ادخال عناصر التنظيم الاجرامي من سوريا الى المناطق الغربية “.



واضاف المصدر ان” مناطق الشريط الحدودي مع سوريا القريبة من حدود محافظة الموصل سجلت وجود تحركات جديدة لعناصر من عصابات داعش الاجرامية باتجاه المناطق الغربية كون ان تلك المناطق بعيدة عن مراكز المدن ، مبينا ان” هذه المناطق شهدت نشاطا غير ملحوظ لعناصر عصابات داعش الاجرامية وانتشار مجاميع صغيرة في تلك المناطق يهدد امن وسلامة القطعات العسكرية التي تتولى مهام حفظ امن واستقرار القاطع الغربي للمحافظة “.



يشار الى ان عناصر من التنظيم الاجرامي قاموا قبل ايام بمهاجمة محطة لتعبئة الوقود في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار وحرقها ومن ثم اختطاف احد العاملين فيها واقتادوه الى جهة مجهولة “.