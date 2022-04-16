الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 نيسان 2022 ساعة 08:53

ارتفاع ضحايا العاصفة "ميجي"فی الفلبین إلى 167

ارتفاع ضحايا العاصفة "ميجي"فی الفلبین إلى 167
وجاء في تقرير صدر عن المجلس ونشر اليوم السبت أن العاصفة اجتاحت 9 مناطق فلبينية يقطنها أكثر من 1,93 مليون شخص. وتم إجلاء 348,3 ألف منهم إلى مراكز إقامة مؤقتة بعد وقوع الكارثة، فيما تم إجلاء 32,9 ألف شخص إلى أماكن آمنة مسبقا. كما أدت العاصفة إلى إصابة 8 أشخاص، فيما لا يزال 110 في عداد المفقودين. ويعود أكبر عدد من الضحايا إلى منطقة فيسايي الشرقية (151 شخصا)، ومنطقة فيسايي الغربية (11 شخصا)، ومنطقة دافاو (3 أشخاص)، ومنطقة فيسايي المركزية (شخصان).

وأضاف التقرير أن العاصفة "ميجي" ألحقت أضرارا بـ10,3 ألف منزل، تقدر كلفتها تمهيديا بـ 13,5 ألف دولار. وسجلت الأرصاد الجوية 560 فيضانا و89 انهيارا أرضيا. وتقدر الخسائر التي تكبدتها الزراعة في 5 مناطق بـ 4,64 مليون دولار، والنبية التحتية – 133,2 ألف دولار. كما دمرت العاصفة 240 طريقا و9 جسور. وفي 76 مدينة تم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي، وفي 3 مدن تم قطع إمدادات المياه.

وأعلنت سلطات المحلية في 8 مناطق تعليق الدراسة في 192 مؤسسة تعليمية، ووقف العمل في 139 منشأة. وتعطيل العمل في 41 ميناء، استأنف 6 منها نشاطها فيما بعد. ولا يزال سريان مفعول حالة الطوارئ في 16 مدينة وبلدية. وخصصت الحكومة 48,5 مليون بيزو (930,3 ألف دولار) لمساعدة المناطق المنكوبة.
مصدر : وكالات
رقم : 989340
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رعب إسرائيليّ من المنهج التعليميّ المقاوم.. دلالاته وأبعاده؟
رعب إسرائيليّ من المنهج التعليميّ المقاوم.. دلالاته وأبعاده؟
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
16 نيسان 2022
القدس ليست يتيمة
القدس ليست يتيمة
16 نيسان 2022
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
15 نيسان 2022
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
15 نيسان 2022
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
موجة جديدة من التعاون بين تركيا والولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي
15 نيسان 2022
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
ابن سلمان يضخ 2 مليار دولار بشركة صهر ترامب.. ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
15 نيسان 2022
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
مسؤول ايراني: لسنا بانتظار نتيجة مفاوضات فيينا في الصناعة النفطية
15 نيسان 2022
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
قائد فيلق القدس الإيراني: سنرى قريباً تحرير القدس وندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
14 نيسان 2022
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
قتل من أجل القتل.. استعار اسرائيلي يكرس للقمع والارهاب
14 نيسان 2022
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية
14 نيسان 2022
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟
14 نيسان 2022
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
ايران: الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء
14 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
الهجوم على القنصلية الإيرانية في هرات... الأيادي الخفية والأهداف
طهران: تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية ‘‘الشهید ستاري‘‘ الجوية
ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟