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السبت 16 نيسان 2022 ساعة 10:33

الوقف الشيعي: إجراءات قانونية بحق فئة ضالة أساءت للعتبات المقدسة

الوقف الشيعي: إجراءات قانونية بحق فئة ضالة أساءت للعتبات المقدسة
وذكر بيان له، إن "ديوان الوقف الشيعي اتخذ الإجراءات القانونية من اللحظة الأولى ولايزال يتابعها مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإساءة التي حصلت من فئة ضالة تضمنت الإساءة الصريحة للعتبات المقدسة، والمزارات الشريفة وهي مخالفة لنص المادة العاشرة من الدستور التي تنص على {العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها}".

وأضاف انه "وفي هذا الصدد يحث الديوان الجهات المعنية كافة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه المجاميع وأمثالها من التي تخالف التوجه العام لما عليه غالبية الشعب العراقي من احترام عالٕ لهذه الكيانات الدينية والحضارية التي انعم الله بها على العراق بوجودها وهي منار يقصده المسلمون وغيرهم من كل دول العالم".

وأعلن ديوان الوقف الشيعي "تبنيه المتابعة القانونية لهذه المسألة مع القضاء العراقي ومحاكمه، والأجهزة الأمنية المعنية" داعياً "المواطنين ممن لديهم شكاوى ضد هذه المجموعة الضالة، ومحال تواجدهم التي يتخذونها منابر لبث فتنهم بين الشعب العراقي، وكذلك المجاميع الضالة الأخرى ممن يدعون المهدوية والسفارة، ومن يشككون الناس بالعلماء والمراجع العظام ويتخذون طرقا ملتوية في تعلم الدين أن يقدموا شكواهم إلى الجهات المختصة وديوان الوقف الشيعي باعتباره الجهة المختصة بالعناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية بحسب المادة ٢ من قانونه، معززة بالأدلة ليقوم الديوان بالتأكد منها، وفي حال ثبوتها يعمل على متابعتها قانونيًا مع الجهات المختصة".
مصدر : وكالات
رقم : 989357
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