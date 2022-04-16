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السبت 16 نيسان 2022 ساعة 14:44

أحزاب اللقاء المشترك اليمنية تدين الممارسات الصهيونية بحق الفلسطينيين

أحزاب اللقاء المشترك اليمنية تدين الممارسات الصهيونية بحق الفلسطينيين
وأكد اللقاء المشترك في بيان له أن الاعتداءات الصهيونية المستفزة تتطلب وقفة جادة من الشعوب العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني وإجماع ضد الأنظمة المطبعة.

وكانت رابطة علماء اليمن ادانت بشدة الممارسات الصهيونية والعدوان الممنهج بحق الشعب الفلسطيني والاستهداف للمسجد الأقصى وتدنيسه.

وأشادت الرابطة في بيان لها اليوم، بالمعنويات العالية للشعب الفلسطيني الحر.. مباركة مواقف شبابه التي تعبر عن عنفوان أبنائه وقوة إيمانهم وإرادتهم أمام العدو الصهيوني.

وأيد البيان كل الخطوات والمواقف والعمليات والقرارات التي تسهم في ردع الكيان الصهيوني.. مستنكرا حالة الصمت والتواطؤ للأنظمة العربية وغير العربية.. مدينا كل خطوات التطبيع المتسارعة التي تقوم بها أنظمة العمالة.
رقم : 989390
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