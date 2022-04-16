السيد نصرالله يبحث الشؤون الانتخابية مع رئيس المركز الوطني في الشمال

اسلام تايمز (لبنان) - استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله ‏رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، في حضور مسؤول العلاقات الوطنية للحزب محمود قماطي.