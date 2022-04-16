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السبت 16 نيسان 2022 ساعة 14:47
السيد نصرالله يبحث الشؤون الانتخابية مع رئيس المركز الوطني في الشمال
وتم خلال اللقاء التداول في الشؤون الانتخابية وآخر المستجدات السياسية.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
989392
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