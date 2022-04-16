الصحة الايرانية: انحسار عدد الاصابات والوفيات بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 205 آلاف و 64 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 195 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1420 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 942 ألفا و 220 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 23 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 140 ألفا و 800 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 173 ألفا و 275 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 325 ألفا و 244 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و 719 ألفا و 467 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 217 ألفا و 986 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 50 مليونا و 370 ألفا و 520 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 55 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 84 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 274 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).