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السبت 16 نيسان 2022 ساعة 15:39

الامن العراقي يعلن نتائج الصفحة الثانية من "المطرقة الحديدية"

الامن العراقي يعلن نتائج الصفحة الثانية من "المطرقة الحديدية"
وذكرت القيادة في بيان، "تمكن أبطال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، أثناء تنفيذ الصفحة الثانية من عملية المطرقة الحديدية لتفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون، من العثور على ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية بداخلها عبوات ناسفة وقنابر هاون ومواد شديدة الإنفجار وأدوات تفجير".

وأضاف البيان أن "قوة بإمرة قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر المطوري مكونة من الفوج الآلي وفوج مغاوير بالتعاون مع قوة مرتبة من الفرقة الثالثة والفرقة الآلية مع مفارز الإسناد ( الهندسة - الطائرات المسيرة - المدفعية - الهاونات - الطبابة وبإسناد الجهد الاستخباري شرعت من تنفيذ واجب تفتيش وتطهير قرى العواشرة والمبدد وابو ركبة ووادي زغيتون وتم اكمال الصفحة الثانية بعد التفتيش الدقيق ضمن الرقعة المراد تفتيشها والتي أسفرت عن تدمير 3 أوكار للعدو واتلاف 5 عبوات محلية الصنع كما عثر على 15 كغم من مادة C4 شديدة الانفجار بالإضافة إلى أسلاك تفجير وملابس عسكرية ومواد غذائية وعدد وأواني للطبخ ومجموعة من الاصدارات والكتب التي تحث على الفتنة والطائفية".

وتابع البيان، "تمكن أبطال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وخلال عملية المطرقة الحديدية لتفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون، من العثور على ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية بداخلها عبوات ناسفة وقنابر هاون ومواد شديدة الإنفجار وأدوات تفجير".
مصدر : وكالات
رقم : 989406
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