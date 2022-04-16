الرئيس التونسي يعتبر ‘‘برلمان المهجر‘‘ محاولة انقلاب

وقال ردايو موزاييك إن تصريحات سعيد جاءت أمس الجمعة خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، حيث أعرب الرئيس عن استنكاره لعدم تحرك النيابة العمومية في هذا الصدد.



هذا وقد أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، مهام عبد القادر المهذبي، المدير العام لديوان التونسيين في الخارج.



وذكرت قناة نسمة، صباح أمس الجمعة، أنه صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل/نيسان 2022، أمرا رئاسيا، بإنهاء مهام المهذبي.



جاء ذلك في الوقت الذي أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا عدد 350 لسنة 2022 بالتاريخ نفسه، يقضي بتسمية ناهد بن يحي حرم الراجحي، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، بداية من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو التاريخ ذاته الذي أنهى فيه سعيد مهام عبد القادر المهذبي.