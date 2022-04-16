قائد القوة البرية للجيش : الاستكبار لايتحمل اقتدار إيران الإسلامية اليوم

و أضاف العميد كيومرث حيدري اليوم السبت في تجمع جهاد التبيان في شيراز: "لذلك فهم يعتزمون عزلنا وعدم السماح لشعبنا بهذا الاقتدار من التواصل مع العالم ".



وتابع: "اليوم ظهرت القدرات الخفية للقوات البرية ومع التحول العميق الذي نشأ في هذا المجال ، أصبحت قوة هجومية وذات رد سريعة ، وكل هذه الإجراءات والجهود يجب أخذها في الاعتبار في جهاد التبيان."



وقال: "لأننا نمتلك الكثير من القدرات في مجال إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية في القوات البرية ، سنواصل هذا العام التواصل بجدية مع الشركات المعرفية وإضفاء الطابع المؤسسي على الإنتاج القائم على المعرفة ، و نأمل في أن نتمكن من هذا المجال دعم اقتصاد البلاد ".